Türkiye serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir odası birliği bu yılın ilk dönemi için yeminli mali müşavirlik sınavlarının yapacağı tarihi paylaştı. Sınavlar 4-13 Mayıs tarihinde Ankara’da yapılacak. Konuyla ilgili detaylar açıklandı.
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 sınav tarihleri
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın birinci dönem yeminli mali müşavirlik (YMM) sınavlarının 4-13 Mayıs'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 sınav başvuruları ne zaman?
TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre, YMM sınavlarına ilk kez katılacakların 1-29 Şubat, tekrar katılacakların 1-15 Mart döneminde başvurmaları gerekiyor.
İlk kez başvuru yapacaklar
İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 29 Şubat 2024 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
YMM sınavları 4-13 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.
Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecek. Sınavın yapılacağı yerler ve program, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.