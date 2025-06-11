YÖKDİL 2 BAŞVURU TARİHİ: YÖKDİL 2 başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

YÖKDİL sınavında ikinci oturum için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ikinci başvuru dönemi yaklaşıyor. Bu yılın ilk oturumunu geride bırakan adaylar, şimdi YÖKDİL 2 başvuru tarihini ve sınav ücretini araştırıyor. İkinci YÖKDİL oturumunun ne zaman uygulanacağı da belli oldu. Detaylar haberimizde.