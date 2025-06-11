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YÖKDİL 2 BAŞVURU TARİHİ: YÖKDİL 2 başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

YÖKDİL 2 BAŞVURU TARİHİ: YÖKDİL 2 başvuru tarihi ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

09:3411/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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YÖKDİL 2 sınav başvuruları ne zaman?
YÖKDİL 2 sınav başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için ikinci oturum başvuru süreci başlıyor. 2025 yılının ilk YÖKDİL oturumunun ardından gözler şimdi ikinci sınav takvimine çevrildi. Adaylar, “YÖKDİL 2 başvuru tarihi ne zaman?”, “Başvuru ücreti ne kadar?” ve “Sınav ne zaman yapılacak?” sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte ÖSYM tarafından paylaşılan güncel takvim ve başvuru detayları...

YÖKDİL sınavında ikinci oturum için geri sayım başladı. ÖSYM’nin sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın ikinci başvuru dönemi yaklaşıyor. Bu yılın ilk oturumunu geride bırakan adaylar, şimdi YÖKDİL 2 başvuru tarihini ve sınav ücretini araştırıyor. İkinci YÖKDİL oturumunun ne zaman uygulanacağı da belli oldu. Detaylar haberimizde.

YÖKDİL 2 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 başvuru işlemleri 11 Haziran'da başlayacak, 18 Haziran'da sona erecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti 750,00 TL.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı: YÖKDİL 2 başvuru tarihi ne zaman İkinci YÖKDİL sınavı hangi tarihte uygulanacak

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

YÖKDİL 2 sınavı 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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