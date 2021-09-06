Yolculuklar için kaç doz koronavirüs aşısı olmak gerekiyor?

PCR testi zorunluluğu 6 Eylül itibari ile daha önce belirtilen alanlarda uygulamaya konuldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulamaya konulan PCR testi zorunluluğu şehirlerası seyahatlerde de öne çıkıyor. Peki, şehirlerarası toplu uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma araçlarında yolculuk yapabilmek için kaç doz aşı olmak gerekiyor?

YOLCULUKLAR İÇİN KAÇ DOZ AŞI GEREKLİ?

6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya aşısız olanlar için uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için PCR testi zorunlu.

Uçak, otobüs, tren gibi araçlarla seyahat için tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

SEYAHATLERDE PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.