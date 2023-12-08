Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde otomobilin şarampole devrilmesi sonunu meydana geldi. İ.K. (41) yönetimindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolunda Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Delice Köprüsü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan L.K. (34), İ.K. (72) ve Y.E.K. (12) de ağır yaralandı.