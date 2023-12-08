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Yozgat'ta şarampole devrilen araçta 3 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Yozgat son dakika haberleri: Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve trafik, AFAD ve İtfaiye ekipleri geldi. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar.

14:17 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.
’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Detaylar haberimizde.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde otomobilin şarampole devrilmesi sonunu meydana geldi. İ.K. (41) yönetimindeki 06 EDB 881 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolunda Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü Delice Köprüsü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araç içerisinde bulunan H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan L.K. (34), İ.K. (72) ve Y.E.K. (12) de ağır yaralandı.

Olay yerine 112 sağlık ekipleri, jandarma ve trafik, AFAD ve İtfaiye ekipleri geldi. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.



#Yozgat
#Yerköy
#Saray Köyü
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