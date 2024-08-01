Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan’dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye’ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

TÜRK SPORUNDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı. Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

RAHATLIĞI SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu. Dikeç’in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşulurken Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem oldu.

“BAŞARI, ELLERİNİZ CEBİNİZDEYKEN GELMEZ”

Öte yandan milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in olimpiyat sayfasında yer alan hayat felsefesi bölümünde, “Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez.” yazdığı görüldü.

"HERKES AYAĞINI DENK ALSIN"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Paris'teki Olimpiyat Köyü'nden Yusuf Dikeç'in atış sırasındaki pozunu verdiği bir fotoğrafını paylaşarak, "Anlık Olimpiyat Köyü'nden bildiriyorum; herkes ayağını denk alsın! Yusuf Dikeç'imiz ve efsane pozu!" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK’TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yusuf Dikeç, Tesla ve X şirketlerinin sahibi ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak “Nice” (güzel) paylaşımı yaptı.

YUSUF DİKEÇ KİMDİR?

Yusuf Dikeç (d. 1 Ocak 1973, Göksun, Kahramanmaraş), Türk atıcılık sporcusu, Astsubay kıdemli başçavuş. Tabanca kategorilerinde yarışmaktadır. Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdürmektedir.

Dikeç 2012 Yaz Olimpiyatları’nda 10 m havalı tabanca ve 50 m tabanca dallarında ülkesini temsil etti.Mersin’de düzenlenen 2013 Akdeniz Oyunları’nda ise bir altın ve bir gümüş madalya kazanmayı başardı. 2016 Yaz Olimpiyatları’nda da yer alan eden Dikeç, 50 metre tabanca kategorisinde 550 puanla 22. oldu ve elemelerde mücadeleye veda etti. Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

2024 Yaz Olimpiyatları’nda Şevval İlayda Tarhan ile birlikte, karma 10 m havalı tabancada finalde 2. olarak Türkiye’nin bu branştaki ilk olimpiyat madalyası olan gümüş madalya kazandı.



