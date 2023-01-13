Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek zam oranını açıkladı. Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan 9 maddelik teklifin detaylarını açıkladı.
- Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.
Zam sonrası memur maaşları
Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira
Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira
Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira
Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira
Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira
Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira
Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira
Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira
Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira
Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira
Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira
Profesör (1/4): 33 bin 779 lira
Araştırma Görevlisi (7/1): 19 bin 904 lira
Vaiz (1/4): 16 bin 604 lira
Avukat (1/4): 20 bin 130 lira
Vali: 42 bin 480 lira
En düşük memur maaşı ne kadar?
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.
En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?
En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.
Memur emeklisi maaşları
- Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira
- Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira
- Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira
- Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira
- Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira
- Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira
- Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira
- Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira
- Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira
- Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira
- Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira
- Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira
- Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira
- Profesör (1/4): 20 bin 28 lira
- İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira
- Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira
En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları
- SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira
- Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
- SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira
- Zamlı maaş: 6 bin 327 lira
- Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira
- Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
- Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira
- Zamlı maaş: 5 bin 500 lira