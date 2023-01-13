Özgün 15 Ocakta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?
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15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?

Aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, memur ve emeklilere bu ay zamlı maaş yatacak. Peki 15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi? Memur emekli zam farkları ne zaman yatacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?
Memur emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek zam oranını açıkladı. Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Memur emekli zam farkı
Memur emekli zam farkı

15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan 9 maddelik teklifin detaylarını açıkladı.

  • Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.

Zam sonrası memur maaşları

Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira

Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira

Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira

Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira

Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira

Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira

Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira

Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira

Profesör (1/4): 33 bin 779 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 19 bin 904 lira

Vaiz (1/4): 16 bin 604 lira

Avukat (1/4): 20 bin 130 lira

Vali: 42 bin 480 lira

Memur emekli maaşı
Memur emekli maaşı

En düşük memur maaşı ne kadar?

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

Memur emeklisi maaşları

  • Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira
  • Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira
  • Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira
  • Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira
  • Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira
  • Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira
  • Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira
  • Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira
  • Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira
  • Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira
  • Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira
  • Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira
  • Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira
  • Profesör (1/4): 20 bin 28 lira
  • İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira
  • Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira

En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları

  • SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
  • SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira
  • Zamlı maaş: 6 bin 327 lira
  • Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
  • Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

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