Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek zam oranını açıkladı. Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak. Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Memur emekli zam farkı

15 Ocak’ta memur ve emekli zam farkları verilecek mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıyla, Cumhur İttifakı milletvekillerinin imzasını taşıyan 9 maddelik teklifin detaylarını açıkladı.

Memur ve emeklilere maaş artışına ilişkin kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatan Elitaş, "Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı. Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok. Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir. Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur." dedi.

Zam sonrası memur maaşları

Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira

Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira

Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira

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Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira

Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira

Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira

Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira

Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira

Profesör (1/4): 33 bin 779 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 19 bin 904 lira

Vaiz (1/4): 16 bin 604 lira

Avukat (1/4): 20 bin 130 lira

Vali: 42 bin 480 lira

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Memur emekli maaşı

En düşük memur maaşı ne kadar?

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

Memur emeklisi maaşları

Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira

Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira

Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira

Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira

Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira

Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira

Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira

Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira

Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira

Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira

Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira

Profesör (1/4): 20 bin 28 lira

İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira

Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira

En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira

Zamlı maaş: 6 bin 327 lira

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira

Zamlı maaş: 5 bin 500 lira