Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan Bütün, antibiyotik kullanımının artmasına rağmen toplumda gelişen pnömonilerin (zatürre) hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunu söyledi. Sağlıkta sıkça karşılaşılan bir sorun olan zatürrenin, akciğerin iltihaplanması olarak bilinen pnömoninin tıbbi adı olduğunu belirten Uzm. Dr. Saliha Ercan Bütün, "Genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görülmektedir. Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir” dedi. Peki, zatürre belirtileri neler, nasıl geçer? İşte sorunun cevabı.

ZATÜRRE NEDİR, NEDEN OLUR?

Zatürre, akciğerlerin enfeksiyon kapması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle bakteri, virüs ya da mantarlar nedeniyle gelişir. Akciğer dokusunun iltihaplanması ile karakterize olan bu hastalık, solunum yoluyla mikroorganizmaların akciğerlere ulaşması ve burada çoğalmasıyla başlar.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ NELER?

Zatürre, akciğerlerin enfeksiyon kapması sonucu ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunudur. Genellikle bakteri, virüs ya da mantarlar nedeniyle gelişir. Akciğer dokusunun iltihaplanması ile karakterize olan bu hastalık, solunum yoluyla mikroorganizmaların akciğerlere ulaşması ve burada çoğalmasıyla başlar.

Zatürre belirtileri arasında şiddetli öksürük, ateş, titreme, nefes darlığı ve göğüs ağrısı bulunur. Risk faktörleri arasında ileri yaş, bağışıklık sisteminin zayıf olması, kronik hastalıklar, sigara kullanımı ve belirli çevresel faktörler yer alır.

ZATÜRRE NASIL GEÇER?

Antibiyotik kullanımı artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ercan, “Türkiye’de zatürre, hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer almıştır. Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir. Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir” diye konuştu.

ZATÜRREDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Ercan, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" şeklinde konuştu.







