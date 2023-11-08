Grip ve soğuk algınlığı, her ikisi de solunum yolu hastalıkları olan ancak farklı virüsler tarafından neden olan iki ayrı durumdur. Her ikisi de benzer semptomlar gösterebilir, ancak genellikle şiddet ve süre bakımından farklılıklar içerirler. Grip, genellikle 3-7 gün sürer. Grip komplikasyonları arasında zatürre, bronşit, kalp krizi ve felç yer alır. Soğuk algınlığı ise 200'den fazla virüsten kaynaklanabilen bir hastalıktır. Soğuk algınlığı, gripten daha hafif seyreder ve daha kısa sürer. Peki grip ve soğuk algınlığına ne iyi gelir? İşte uzmanından tavsiyeler.

GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Fitoterapi Uzmanı Asrın Tuncay, kış çayının bağışıklık sistemini güçlendirerek doğal bir kalkan oluşturduğunu vurgulayarak özellikle hastalıkların arttığı mevsim geçişlerinde herkesin tüketmesini tavsiye etti. Asrın Tuncay, kış çayının şifalı bitkilerden oluşan bir karışım olduğunu belirtirken, “Herkesin kullanabileceği bağışıklığa faydalı bir çaydır,” ifadesinde bulundu.

Asrın Tuncay, “Kış çayının, boğaz ağrısı başta olmak üzere halsizliğe ve yorgunluğa faydası var. Kış çayı vücut direncini arttırıp bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Bu da bir nebze olsa da hastalıklardan korumaya yardımcı olur. İçeriğinde ıhlamur, kuşburnu, hibiskus, nane ve adaçayı gibi birçok bitki vardır. Çayınızı lezzetlendirmek için portakal, ayva, limon gibi meyvelerin yanısıra tarçın, karanfil gibi baharatları da ekleyebilirsiniz. İçinde bulunduğumuz mevsim geçişlerinde kış çayına çok yoğun talep var. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların daha rahat atlatılması için kış çayının tüketilmesini tavsiye ediyor, dönüşler olumlu olduğundan da herkese öneriyoruz.” dedi.

KIŞ ÇAYI NEDİR, FAYDALARI NELER?

Kış çayı, kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara karşı korunmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için tüketilen bir çay türüdür. Kış çayı, genellikle ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya gibi bitkilerin karışımından yapılır. Bu bitkilerin her biri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hastalıklara karşı koruma sağlamaya yardımcı olan çeşitli özelliklere sahiptir.

Kış çayının faydaları şunlardır:

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Kış çayındaki bitkilerin her biri, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan çeşitli özelliklere sahiptir. Örneğin, ıhlamur, antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Zencefil, antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Adaçayı, antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Kuşburnu, C vitamini açısından zengindir. Ekinezya, bağışıklık sistemini uyarmaya yardımcı olan bir bitkidir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur: Kış çayı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. Bu çay, vücudun hastalıklara karşı direncini artırarak enfeksiyonların gelişmesini önleyebilir.

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların belirtilerini azaltmaya yardımcı olur: Kış çayı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların belirtilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu çay, boğaz ağrısını, öksürüğü ve burun akıntısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Vücudu sıcak tutar: Kış çayı, vücudun sıcaklığını artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, kış aylarında soğuktan korunmak için tüketilebilir.

KIŞ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kış çayı, yetişkinler tarafından günde 2-3 fincan tüketilebilir. Kış çayı hazırlamak için gerekli malzemeler:

> 2 su bardağı su

> 2-3 tatlı kaşığı kurutulmuş bitki karışımı (ıhlamur, zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya gibi)

Kış çayı yapmak için adımlar:

Suyunuzu bir tencereye alın ve kaynatın.

Kaynayan suya kurutulmuş bitki karışımını ekleyin ve karıştırın.

Çayı 10-15 dakika demleyin.

Demlenen çayı süzün ve sıcak olarak için.







