Uzmanlar uyardı: Öksürük 3 haftadan uzun sürüyorsa dikkat

Öksürüğün öncelikle bir savunma mekanizması olduğunu belirten uzmanlar, “Farklı bir ortama girildiğinde yabancı partiküller veya toz vücuda yabancı bir madde girdiği algısı oluştuğunda vücut buna tepki vererek bunu dışarı atmaya çalışır.” diye konuştu. Ancak çoğunlukla altta yatan bazı hastalıkların öksürüğe neden olduğunu dile getiren uzmanlar, “Hastalık oluştuğunda balgamı temizlemek için de öksürük gelişir.” dedi.

ÖKSÜRÜK İLE BİRLİKTE BU BELİRTİLER VARSA

Öksürüğe eşlik eden ateş, balgam çıkarma, kusma veya artan ses kısıklığı, üşüme titreme bulguları varsa hastalık ilerlemeden bir doktora başvurulması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, “Bunlar hastalığa bağlı gelişen, daha kısa süreli akut öksürük nedenleridir. Uzun süren öksürüklerin altında ise, daha ciddi hastalıklar yatabilir, akciğer kanseri, akciğer embolisi gibi hastalıkların neden olduğu öksürük çeşitleri de vardır, bunlar kronik öksürüklerdir ve 3 haftadan uzun sürer.” ifadelerini kullandı. Bunun dışında alerjik bünyeye sahip insanlarda astım gibi hastalıklar, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarında da öksürüğün uzun sürebildiğini belirten uzmanlar, “Altta yatan hastalık tedavi edildiğinde, öksürük sorunun da ortadan kalkacağını ifade ederek, “Ancak bazı kronik hastalıklarda, kemoterapi alan hastalarda öksürüğün devam etmesi mümkündür. Bu durumlarda, öksürüğü baskılayan tedaviler uygulanır.” şeklinde konuştu.

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Ek sık görülen öksürüklerin; alerjik rinite bağlı veya mide problemlerinin yol açtığı boğaz tahrişi sonucu oluşan öksürükler olduğunu aktaran uzmanlar, “Astım, KOAH veya reflü gibi hastalıklar en sık görülen öksürük nedenlerindendir.” dedi. Reflü ve geniz akıntısının öksürüğün yanı sıra ödeme neden olarak ses kısıklığına neden olabildiğini ekleyen uzmanlar, “Uzun süren öksürük sonucunda boğazda tahriş veya şiddetli öksürük sonucunda kadınlarda idrar kaçırma gibi sosyal problemler de görülebilir.” diye konuştu. Öksürüğün en önemli nedenlerinin başında ise sigara içmenin geldiğini vurgulayan Yüzüak, öncelikle sigaranın bırakılması gerektiğini belirtti.

DOKTORA GİTMEKTE GEÇ KALINMAMALI

Öksürüğün tanı ve tedavisine ilişkin de bilgi veren uzmanlar, şunları kaydetti: “Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu düşünüldüğünde gerekli görülürse akciğer filmi, kan tahlili PCR Testi ve laboratuvar tahlillerinden yararlanarak, hastalığın tanısı konduktan sonra, tedaviye başlanır. Enfeksiyon tedavisine genelde 1 hafta ile 10 gün içinde yanıt alınır, alerji tedavisi daha uzun sürer. Tedavi sonrasında şikâyet geçmezse altta bir tüberküloz veya zatürre hastalığı olup olmadığına bakılır.” Altta yatan ciddi hastalıkların olması durumunda örneğin kanser hastalarında, doktora ne kadar geç gelinirse tedavinin başarı oranının o kadar düşebileceğine dikkat çeken Yüzüak, “6 ay öksürdükten sonra doktora gelen birinin, akciğer kanserinin çok ileri bir aşamasında olduğunu fark etmek çok üzücü olabilir. Bu nedenle 3 haftadan uzun süren bir öksürük durumunda mutlaka doktora gidilmeli.” ifadelerini kullandı.

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İYİ BİR UYKU VE BİTKİ ÇAYI

İlaç tedavisinin yanı sıra bol sıvı tüketilmesini ve alerjik unsurlardan uzak durulmasını öneren uzmanlar “Sıcak soğuk değişimlerine dikkat edilmeli, evde sıcak bir ortamdan dışarı çıkarken daha sıkı giyinilmeli, bağışıklığı güçlü tutmak için bitki çayları tüketilebilir Kişi stresten uzak durmalı ve yeterli düzeyde uyuyarak vücudunu dinlendirmelidir.” dedi.

FOTOĞRAF 8 Grip virüsü özellikle de tam şuan içerisinde bulunduğumuz mevsimsel geçiş dönemlerinde birçok kişinin şikayet ettiği bir durumdur. Hastanelere yüksek ateş, öksürük, ciddi derecede halsizlik gibi problemlerle başvuran kişiler için hazırladığımız bu içeriğimizde gribe ne iyi gelir ve nasıl geçer sorusunun yanıtına ve evde tüketimini arttıracağınız bazı besinler ile gribi doğal bitkisel tedavi yöntemleri ile atlatmanız mümkün. Özellikle su tüketimini arttırmanın grip tedavisi için oldukça önemli olduğunu unutmamak gerekir. İşte gribe iyi gelen evde bitkisel ve doğal yollar ile tedavi yöntemleri… GRİP BELİRTİLERİ NELERDİR?Grip soğuk algınlığından farklıdır. Grip genellikle aniden ortaya çıkar. Grip olan insanlar genellikle bu semptomların bir kısmını veya tamamını hisseder:ateş veya ateşli titreme hissiöksürükboğaz ağrısıburun akıntısı veya burun tıkanıklığıkas veya vücut ağrılarıbaş ağrılarıyorgunluk (yorgunluk)bazı kişilerde kusma ve ishal olabilir, ancak bu çocuklarda yetişkinlerden daha yaygındır.* Grip olan herkesin ateşi olmayacağını belirtmek önemlidir. GRİBE NE İYİ GELİR?Vücudunuza çalışması için gereken enerjiyi ve besinleri sağlayan besindir. Grip olduğunda bu etkiler eşit derecede hayati önem taşır. Yine de, durumunuz için doğru yiyecekleri yemekle ilgilidir.Gribe iyi gelen evde çözüm yöntemleriEt suyuTavuk, sığır eti veya sebzeyi tercih ederseniz et suyu, grip olduğunuzda yiyebileceğiniz en iyi şeylerden biridir. Belirtileriniz başlar başlamaz ve tamamen iyileşene kadar yiyebilirsiniz.Et suyu dehidrasyonu önlemeye yardımcı olur ve sıcak elementler boğaz ağrısını yatıştırmaya ve tıkanıklığı hafifletmeye yardımcı olabilir. Tavuk çorbasıTavuk çorbası, et suyunun faydalarını ek bileşenlerle birleştirir. Kesilmiş tavuk vücudunuza demir ve protein sağlar ve ayrıca havuç, otlar ve kerevizden de besin kazanırsınız. Gribe iyi gelen çorbaların başında sıcak sıcak içeceğiniz tavuk suyu çorbası gelmektedir.Sulu ve doygun kalmanıza yardımcı olmak için grip süresince tavuk çorbası yiyebilirsiniz; sadece tuz içeriğini izlediğinizden emin olun. SarımsakSarımsağı bir gıda aroma maddesi olarak düşünebilirsiniz, ancak aslında yüzyıllardır çeşitli hastalıklarda alternatif tıpta kullanılmaktadır. Gribi anında kesen ilaç olarak düşünülmekle beraber bir çalışma Gripli yetişkinlerde sarımsak takviyelerinin kaynağı, bağışıklığın arttığını ve semptom şiddetinin azaldığını buldu. YoğurtInternational ImmunopharmacologyTrusted Source dergisinde bildirilen bir araştırmaya göre, canlı kültürlü yoğurt sadece boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de artırabilir. Yoğurt ayrıca protein içerir. Bu nedenle de gripten kurtulmanın yolları arasında yer almaktadır.Boğazınız ağrıyorken yoğurt yiyebilirsiniz, ancak ek şeker içermeyen yoğurtların tamamını seçtiğinizden emin olun. Yapraklı yeşilliklerIspanak, lahana ve diğer yapraklı yeşillikler de grip olduğunuzda bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Hem C vitamini hem de bağışıklık arttırıcı başka bir besin olan E vitamini var. Bu nedenle de grip tedavisi için tüketilmesi gerekmektedir.Yapraklı yeşillikleri bir smoothiede meyve ile birleştirmeyi düşünün veya bir dilim limon ve zeytinyağı ile çiğ olarak yiyin. Hastalığınız boyunca bağışıklığı artıran bu yiyecekleri yemek en iyisidir. BrokoliBrokoli, grip olduğunuzda vücudunuza fayda sağlayabilecek bir besin santralidir. Sadece bir porsiyon yemek, kalsiyum ve lif ile birlikte bağışıklık arttırıcı C ve E vitaminleri sağlayacaktır.İştahınız grip ortasına veya sonuna doğru döndüğünde brokoli yemeyi düşünün. Ayrıca brokoli çorbası da yiyebilirsiniz; sadece sodyum içeriğini kontrol etmeyi unutmayın. Grip mevsimi geldi: Evde doğal yöntemlerle nasıl iyileşilir? Gripten kurtulmanın yollar, özellikle mikroorganizmaların etkin olduğu aylarda araştırılıyor. Öksürük, yüksek ateş ve çoğu zaman ciddi bir halsizlik hissi şikayetleri özellikle mevsim geçişlerinde birçok insanın doktora başvurmasına neden olmaktadır. Salgınlar tam da bu tarihlerde çoğalarak insanlara bulaşmaktadır. Grip nezle gibi bulaşıcı bir enfeksiyon olarak tanımlanırken soğuk algınlığına oranla çok daha büyük etkileri bulunur. BiP'te paylaş

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