Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekiminin ne zaman yapılacağı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 4. eleme turunu geçen 28 takım ile Süper Lig’den 4 takımın mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası 2023-2024 için geri sayım başladı. 4. Tur maçlarının oynanmasıyla beraber atık 5. eleme turuna geçiliyor. İşte kura tarihleri…

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu kura çekimi, 8 Aralık Cuma günü yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi 8 Aralık Cuma günü saat 14.30’da kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Bu turda kupa müsabakalarına, 4. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 28 takım ile Trendyol Süper Lig’de UEFA Kulüpler Arası müsabakalara katılım hakkı elde eden 4 takım olmak üzere toplam 32 takım katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçları ne zaman?

Organizasyonda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 5. tur maçaları 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki gerçekleştirilecek. Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.



