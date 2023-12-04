|
Özgün

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu turda 28 karşılaşma oynanacak ve müsabakaları kazanan takımlar, 5. tura adlarını yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri de belli oldu. Peki, hangi maçlar oynanacak? İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı...

13:26 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 14:07 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı, yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın 4. eleme turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor

13.00 Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor

15.00 Pendikspor - Isparta 32 Spor

17.00 Antalyaspor - Kepezspor

19.00 Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor

21.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

6 Aralık Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Somaspor

13.00 Kasımpaşa - Kırşehir Futbol SK

13.00 Bodrum FK - Menemen FK

13.00 Erzurumspor FK - 24 Erzincanspor

14.00 Boluspor - Amed Sportif Faaliyetler

14.00 Eyüpspor - Ankara Demirspor

14.00 Gençlerbirliği - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar

14.00 Ümraniyespor - GH Çankayaspor

14.00 Adanaspor - Esenler Erokspor

14.00 Altay - Kırklarelispor

14.00 Göztepe - 1461 Trabzon FK

14.00 Sakaryaspor - Ankaraspor

15.00 Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

17.00 Hatayspor - Düzcespor

19.00 Kayserispor - Vanspor

21.00 Trabzonspor - Çorum FK

7 Aralık Perşembe

13.00 Manisa FK - GMG Kastamonuspor

13.00 Sivasspor - Arnavutköy Belediyespor

15.00 Gaziantep FK - Etimesgut Belediyespor

17.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

19.00 Çaykur Rizespor - Bucaspor 1928

21.00 RAMS Başakşehir - Şanlıurfaspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yapılacak maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor: Berkay Erdemir

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor: Ömer Faruk Turtay

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor: Raşit Yorgancılar

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor: Muhammet Ali Metoğlu

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor: Ali Yılmaz

6 Aralık Çarşamba:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor: Semih Kurt

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK: Mehmet Ali Özer

13.00 Bodrum FK-Menemen FK: Levent Buğra Vartemel

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor: Burak Demirkıran

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Uğurlu

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor: Doğu Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor: Furkan Aksuoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Lütfullah Aslan

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Demirtaş

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK: Emre Kaan Çalışkan

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor: Batuhan Kolak

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor: Ali Rıza Altunbakır

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Yunus Dursun

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor: Davut Dakul Çelik

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor: Ayberk Demirbaş

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK: Direnç Tonusluoğlu

7 Aralık Perşembe:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor: Tolga Akbaba

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: Alpaslan Şen

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor: Ozan Ergün

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: Erdem Mertoğlu

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928: Mehmet Türkmen

21.00 RAMS Başakşehir-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Yasin Kol


#ziraat türkiye kupası
#Ziraat Türkiye Kupası 4. tur
#Ziraat Türkiye Kupası maçları
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Deprem çantasında neler olur? Deprem çantası malzemeleri