Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimi, saat 14.00'te başladı. 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı. Kuraya seri başı olarak katılan Trabzonspor 4. turda Çorum FK ile eşleşti. Peki Türkiye Kupası’nda hangi takım hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.