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Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimi, saat 14.00'te başladı. 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım katıldı. Kuraya seri başı olarak katılan Trabzonspor 4. turda Çorum FK ile eşleşti. Peki Türkiye Kupası’nda hangi takım hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:47 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:53 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Kura Sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura sonuçları haberimizde.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA SONUÇLARI

Türkiye Kupası'nda 4. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor

Samsunspor-Tokat Belediyespor

Gençlerbirliği-Bornova

Bodrum FK-Menemen FK

Pendikspor- Isparta 32 Spor

Adanaspor-Esenler Erokspor

Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor

Ankara Keçiörengücü-Muşspor

Ankaragücü-İskenderunspor

Eyüpspor-Ankara Demirspor

Manisa FK-Kastamonuspor

Kayserispor-Vanspor

Kasımpaşa-Kırşehir

Alanyaspor-Kocaelispor

Erzurumspor-24 Erzincanspor

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor

Sakaryaspor-Ankaraspor

Antalyaspor-Kepezspor

Trabzonspor-Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Beyeoğlu Yeni Çarşı

Başakşehir-Şanlıurfaspor

Göztepe-1461 Trabzon

Bandırmaspor-Somaspor

Rizespor-Bucaspor

Boluspor-Amedspor

Hatayspor-Düzespor

Ümraniyespor-Çankayaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Kupası'nda karşılaşmalar 5-6-7 Aralık tarihlerinde oynanacak.





#Ziraat Türkiye Kupası
#4. tur
#Türkiye Kupası
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