Sivasspor 4-0 Artvin Hopaspor Maç Özeti
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda evinde Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç Sivasspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Rey Manaj (3) ve Muhammed Sinan Kaya’dan geldi. Sivasspor - Artvin Hopaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
#Sivasspor
#Artvin Hopaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
2 saat önce