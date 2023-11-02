Ziraat Türkiye Kupası 3. turda Antalyaspor evinde 52 Orduspor FK’yı konuk etti. Antalyaspor 2’si penaltı 3 gol bularak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve adını 4. tura yazdırdı. Goller dakika 38’ ve 72’ Britt Assombalonga, 79’ Emre Uzun’dan (pen.) geldi. Antalyaspor - 52 Orduspor FK maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.