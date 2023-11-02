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Rey Manaj hat trick yaptı: Sivasspor kupada Artvin Hopaspor’u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Süper Lig ekiplerinden Sivasspor evinde 3. Lig ekiplerinden Artvin Hopaspor’u konuk etti. Rey Manaj’ın hat trick yaptığı maçta Sivasspor 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Sivasspor’un son golünü ise Muhammed Sinan Kaya kaydetti. Sivasspor - Artvin Hopaspor maç özeti ve Türkiye Kupası 3. tur toplu maç sonuçları haberimizde.

15:19 - 2/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:19 - 2/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sivasspor 4-0 Artvin Hopaspor Maç Özeti

Sivasspor 4-0 Artvin Hopaspor Maç Özeti

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turda evinde Artvin Hopaspor ile karşılaştı. Maç Sivasspor’un 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Rey Manaj (3) ve Muhammed Sinan Kaya’dan geldi. Sivasspor - Artvin Hopaspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Artvin Hopaspor maç özetini izlemek için

SİVASSPOR - ARTVİN HOPASPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI




#Sivasspor
#Artvin Hopaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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