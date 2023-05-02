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Sivasspor - Fenerbahçe ZTK maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. . Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15:56 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 3 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.



#sivasspor
#fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
2 saat önce
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