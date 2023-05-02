Fenerbahçe Sivas’ta avantaj peşinde

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı hazırlıkları devam ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu sezon Süper Lig’de oynanan müsabakalarda Fenerbahçe, Kadıköy’de 1-0, Sivas’da oynanan müsabakada ise 3-1 kazanmayı başardı. Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, üst üste oynayacağı kırmızı-beyazlılar ile bu kez kupada kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası yarı finalinde ikinci maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
Sivasspor ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 5 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 3 kez galip gelirken, 2 mücadele de berabere tamamlandı. İki takım 2008-2009 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaşırken, tur atlayan taraf Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler ile kırmızı-beyazlılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta Fenerbahçe 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka berabere sona erdi. Kanarya, rakibine karşı 5 maçta 9 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü.
Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası’na 5. turdan başladı ve İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor’u 2-1, çeyrek finalde de Kayserispor’u 4-1 yenmeyi başardı. Geçtiğimiz sezonun kupa şampiyonu Sivasspor ise 5. Tur’da Erokspor’u 5-2, son 16 turunda ise Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen kırmızı-beyazlılar rakibinin deprem nedeniyle ligden çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen galip sayıldı ve yarı finale adını yazdırdı.