Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Trabzonspor evinde 1. Lig ekiplerinden Manisa FK’yı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Son olarak Süper Lig'de Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibi Manisa’yı geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.