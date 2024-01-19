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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi ne zaman? İşte son 16 turuna yükselen tüm takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları tamamlandı. Son 16 turuna yükselen tüm takımlar belli olurken gözler kura çekimine çevrildi. 5. eleme turunda kupaya Kasımpaşa, Adana Demirspor, Kayserispor, Alanyaspor veda etti. İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kuralarının çekileceği tarih ve son 16'ya adını yazdıran takımlar...

10:53 - 19/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur müsabakaları sona erdi ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? sorularının yanıtı...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.

Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük

Bandırmaspor

Hatayspor

Ankaragücü

Beşiktaş

Antalyaspor

Başakşehir

Gaziantep FK

Samsunspor

24 Erzincanspor

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Trabzonspor

Konyaspor

Sivaspor

Galatasaray



#ziraat türkiye kupası
#Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları
#ziraat türkiye kupası kura çekimi
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