Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur müsabakaları sona erdi ve son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turu müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede? sorularının yanıtı...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü yapılacak.
Kura çekimi, 22 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURUNA YÜKSELEN TAKIMLAR
Fatih Karagümrük
Bandırmaspor
Hatayspor
Ankaragücü
Beşiktaş
Antalyaspor
Başakşehir
Gaziantep FK
Samsunspor
24 Erzincanspor
Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Trabzonspor
Konyaspor
Sivaspor
Galatasaray