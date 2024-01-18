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Spor

Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibine elendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kayserispor evinde 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ni konuk etti. Gençlerbirliği son saniyelerde bulduğu golle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Goller dakika 23’ Talha Sarıaslan, 34’ ve 90+4’de Aias Aosman’dan (2) geldi. Gençlerbirliği bu sonuçla son 16 turuna yükselen taraf oldu. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özeti ve Türkiye Kupası 5. tur toplu maç sonuçları haberimizde.

17:20 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:21 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kayserispor evinde 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kayserispor evinde 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Aias Aosman’dan (2) geldi. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için
Kayserispor - Gençlerbirliği maç golleri için

KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI





#Kayserispor
#Gençlerbirliği
#Ziraat Türkiye Kupası
21 saat önce
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