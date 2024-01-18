Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Kayserispor evinde 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.
Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Maç Gençlerbirliği’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet golleri Aias Aosman’dan (2) geldi. Kayserispor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU
KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR TOPLU MAÇ SONUÇLARI
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#Ziraat Türkiye Kupası
21 saat önce