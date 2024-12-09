Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre

’ta hava durumunun nasıl olacağı netlik kazandı. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü Zonguldak hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 77, rüzgar 15km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Zonguldak yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, Bulutlu olması bekleniyor.