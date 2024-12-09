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Meteoroloji Zonguldak 5 günlük hava durumu tahminleri

Meteoroloji Zonguldak 5 günlük hava durumu tahminleri

09:319/12/2024, Pazartesi
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Zonguldak hava durumu
Zonguldak hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak’ta 9 Aralık Pazartesi günü hava durumunun nasıl olacağı ile ilgili açıklama yaptı. İşte Meteoroloji Zonguldak 5 günlük hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre
’ta hava durumunun nasıl olacağı netlik kazandı. 09 Aralık 2024 Pazartesi günü Zonguldak hava durumu tahmini şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, nem oranı % 77, rüzgar 15km/s ve Yağmurlu olması bekleniyor. Zonguldak yarınki hava durumu ise şöyle: Hava sıcaklığı 12° C, Bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Zonguldak 5 günlük hava durumu tahminleri

09 Aralık 2024 Pazartesi günü yağmurlu, sıcaklık 17°C, 10 Aralık 2024 Salı günü bulutlu, sıcaklık 16°C, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yağmurlu, sıcaklık 12°C, 12 Aralık 2024 Perşembe günü yağmurlu, sıcaklık 10°C. 13 Aralık 2024 Cuma günü yağmurlu, sıcaklık 8°C.


#Zonguldak
#Meteoroloji
#Hava durumu

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