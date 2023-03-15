Bekçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul’da 740, İzmir’de 100, Tekirdağ’da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanırken başvuruların tamamlanması ile birlikte bekçi alımı sonuçları sorgulama işlemleri de başladı.