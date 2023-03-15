Bekçi alımı
Bekçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul’da 740, İzmir’de 100, Tekirdağ’da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanırken başvuruların tamamlanması ile birlikte bekçi alımı sonuçları sorgulama işlemleri de başladı.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.