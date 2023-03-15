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2023 Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları 2023 1. dönem alımları için başvurular sona erdi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alacak bekçilik alımı başvuru sonuçları ve sınav tarihi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda 1250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağa duyurulmuştu. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında yapılan başvuruların tamamlanmasının ardından gözler EGM’e çevrildi. Peki, Bekçi alımı sonuç duyurusu yapıldı mı?

15:30 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bekçi alımı

Bekçi alımı

Bekçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul’da 740, İzmir’de 100, Tekirdağ’da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanırken başvuruların tamamlanması ile birlikte bekçi alımı sonuçları sorgulama işlemleri de başladı.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçi alımı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.



#bekçi alımı
#bekçi alımı sonuçları
#egm
#bekçilik
13 dakika önce
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2023 Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
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