POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Uzun süredir beklenen POMEM giriş sınavı sonuçları ile 9.600 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte POMEM giriş sınavı sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası...

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.