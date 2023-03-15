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29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı

29. Dönem POMEM sınav sonuçları için bekleyiş sona erdi. Adayların haftalardır beklediği POMEM sonuçları PA.edu.tr üzerinden erişime açıldı. Lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı için gerçekleşen sözlü sınav sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek.

10:58 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
POMEM sonuçları

POMEM sonuçları

POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Uzun süredir beklenen POMEM giriş sınavı sonuçları ile 9.600 lisans, 2.400 önlisans olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapılacağı duyurulmuştu. İşte POMEM giriş sınavı sonuçları ve sonuç sorgulama sayfası...

29. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

29.Dönem POMEM mülakat sonuçlarına ilişkin Polis Akademisi tarafından beklenen açıklama geldi. 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

POMEM sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden vatandaşlık numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek.

POLİS AKADEMİSİ’NDEN SONUÇ AÇIKLAMASI

29. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak olup; yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.



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#polis akademisi
17 dakika önce
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29. Dönem POMEM sonuçları açıklandı
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