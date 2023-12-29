1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Özellikle özel sektör çalışanlarının ve hafta sonu mesai yapmak durumunda kalanların yılın son haftasında en çok merak ettiği konulardan biri 31 Aralık'ın resmi tatil ya da yarım gün olup olmadığı oldu. Peki, 31 Aralık mesai sayılacak mı? Milyonlarca kişinin yeni yıla sayılı günler kala merak ettiği sorulardan biri daha netlik kazandı. Çoğu insan 31 Aralık tarihini resmi tatil ya da yarım gün olarak kabul etse de Resmi Tatil Takvimi'ndeki 31 Aralık ile ilgili bilinmezlik yeniden netlik kazandı. Peki 31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte cevabı ve 2024 Resmi Tatil Takvimi..