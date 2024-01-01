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Bugün kargolar açık mı? PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras kargo 1 Ocak Pazartesi günü çalışıyor mu?

‘1 Ocak kargolar çalışıyor mu? PTT, Yurtiçi, MNG ve Aras kargo Pazartesi günü çalışacak mı?’ soruları yılbaşı tatilinin yaklaşmasıyla beraber yanıt arıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi günü yılbaşı olması sebebiyle resmi tatil olacak. Tüm özel ve kamu kurumları bu kapsamda Pazartesi günü kapalı olacak. Peki, kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte detaylar.

12:24 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:25 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
1 Ocak 2024 Pazartesi gün kargo şirketleri resmi tatil sebebiyle hizmet vermeyecek.
1 Ocak 2024 Pazartesi gün kargo şirketleri resmi tatil sebebiyle hizmet vermeyecek.

1 Ocak 2024 Pazartesi günü kargoların çalışıp çalışmadı kargo bekleyen veya gönderim yapacak birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 1 Ocak 2024 Pazartesi resmi tatil olması sebebiyle tüm özel ve kamu kurumları (okul, hastane, PTT, SGK, üniversite ve bankalar) kapalı olacak. Peki, kargolar ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte detaylar.

1 OCAK KARGOLAR AÇIK MI?

Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar kapalı olacaktır. Bu nedenle Kargolar 31 Aralık 2023 - 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecekler.

ARAS, YURTİÇİ, MNG KARGO PAZARTESİ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar 31 Aralık 2023- 1 Ocak 2024 tarihleri arasında hizmet vermeyecekler. Bu nedenle Aras, Yurtiçi ve MNG kargo Pazartesi günü çalışmayacak.

PTT 1 OCAK'TA AÇIK MI?

PTT de yılbaşı tatili dolayısıyla kapalı tutulacak kurumlardan birisi olacak.

KARGOLAR NE ZAMAN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK?

Kargolar mesailerine 2 Ocak 2024 Salı günü devam edecek.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30’dan 12.30’a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30’dan 17.30’a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.





#kargo
#PTT
#yılbaşı
#1 Ocak 2024
1 saat önce
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