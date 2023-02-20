Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım verilecek

100 bin TL deprem desteğiyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde, Kahramanmaraş'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan Kabine Toplantısı'nın gündeminde sadece deprem felaketi yer aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin TL'lik nakdi destek yapılacağını açıkladı. Peki, 100 bin TL deprem desteği ne zaman, kimlere verilecek?

13:34 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
100 bin TL deprem yardımı

100 bin TL deprem yardımı

100 BİN TL nakit desteği kimlere verilecek? sorusu merak ediliyor. Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım yapılacağı belirtildi. Peki ama depremzedelere yapılacak yardım hakkında detaylar belli oldu mu?

100 BİN TL NAKDİ DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları duyurdu.

Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

100 BİN TL NAKDİ DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelinen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini yer verdi.

Buna göre; 100 bin TL nakdi destek ödemeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek.


#100 bin tl
#100 bin lira yardım
#depremzede yardım
#deprem yardımı
#deprem desteği
#100 tl deprem yardımı
1 saat önce
default-profile-img
Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100 bin lira nakdi yardım verilecek
Eğitime verilen ara Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da 27 Mart’a uzatıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'dan AB'ye Türkiye'ye destek çağrısı
İstanbul Havalimanı günlük bin 280 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan minare nedeniyle 2 sokak trafiğe kapatıldı
AFAD’dan son dakika deprem desteği ödemesi açıklaması: e devlet üzerinden kontrol edebilirler
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.