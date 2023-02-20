100 BİN TL nakit desteği kimlere verilecek? sorusu merak ediliyor. Depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım yapılacağı belirtildi. Peki ama depremzedelere yapılacak yardım hakkında detaylar belli oldu mu?

100 BİN TL NAKDİ DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK?

Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan atılacak adımları duyurdu.

Depremzedelere taşınma ve kira desteği sağlayacaklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

Ödemelerin yapılacağı tarihle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

100 BİN TL NAKDİ DESTEK KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında bir araya gelinen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadelerini yer verdi.

Buna göre; 100 bin TL nakdi destek ödemeleri, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilecek.



