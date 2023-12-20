Abdullah Avcı göreve geldikten sonra galibiyet serisi yakalayarak ligde 26 puanla 4. sıraya yükselen Trabzonspor, kış transfer sezonu için çalışmalara başladı. 11 Ocak'ta açılacak olan transfer sezonu ile birlikte kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer kariyerinde Barcelona, Bayern Münih ve Liverpool formalarını giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Thiago’yu kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon forma şansı bulamayan İspanyol oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüyor. Peki, Thiago kaç yaşında, şu anki piyasa değeri ne kadar? İşte detaylar.