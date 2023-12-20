İSPANYA’DAN TECRÜBELİ STOPER
Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe istediği stoperi İspanya’da buldu. Atletico Madrid forması giyen Sırbistan uyruklu Stefan Savic ile Fenerbahçe yönetiminin görüşmelere başlandığı kaydedildi.
Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 10 maça çıkan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.
STEFAN SAVİC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Stefan Savic, 8 Ocak 1991 tarihinde Karadağ'ın Mojkovac şehrinde doğdu. 1.87 cm boyunda ve 79 kilogram ağırlığındadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.
Futbol kariyerine FK Budućnost Podgorica altyapısında başladı. 2010 yılında Partizan Belgrad'a transfer oldu. Partizan formasıyla iki sezon forma giydi ve 2012 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.
2012 yılında Fiorentina'ya transfer olan Savic, burada üç sezon forma giydi. Fiorentina formasıyla 100'ün üzerinde maça çıktı.
2015 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Savic, buradaki ilk sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşadı. Savic, Atletico Madrid formasıyla çıktığı 300'ün üzerinde maçta 11 gol ve 10 asist kaydetti.
Savic, Karadağ millî futbol takımı formasıyla 70'in üzerinde maça çıktı ve 6 gol attı.
Savic, güçlü fiziki yapısı, hava toplarındaki hakimiyeti ve pas oyunundaki becerileri ile tanınan bir savunma oyuncusu.
Stefan Savic'in oynadığı takımlar şu şekildedir:
> FK Budućnost Podgorica (2007-2010)
> Partizan Belgrad (2010-2012)
> Fiorentina (2012-2015)
> Atletico Madrid (2015-günümüz)