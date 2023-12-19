Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor , yaklaşan transfer sezonu öncesi yıldız arayışlarına başladı. Orta sahasına üst düzey bir takviye yapmayı hedefleyen bordo-mavili ekip Liverpool forması giyen tecrübeli oyuncu Thiago’yu gözüne kestirdi. Sezon sonunda Liverpool ile olan sözleşmesi sona erecek olan İspanyol yıldızın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü. Peki, Thiago kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

THİAGO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Thiago Alcântara do Nascimento, 11 Nisan 1991 doğumlu İspanyol millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Liverpool'da forma giymektedir.

Thiago, İtalya'da doğdu ve büyüdü. Babası Mazinho, Brezilya millî futbol takımının bir üyesiydi. Thiago, futbola dört yaşında Flamengo takımında başladı. Sonra futbola Ureca takımında devam etti.

2005 yılında Barcelona altyapısına katılan Thiago, 2009 yılında Barcelona A takımına yükseldi. 2013 yılında Bayern Münih'e transfer olan Thiago, burada altı sezon forma giydi ve birçok kupa kazandı. 2020 yılında Liverpool'a transfer olan Thiago, burada da başarılı bir performans sergiledi ve Liverpool'un 2021-22 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu kazanmasına yardımcı oldu.

Thiago, İspanyol millî futbol takımı formasıyla 46 maçta 2 gol atmıştır.

Thiago, 1.74 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığındadır. Sağ ayağını kullanmaktadır.

Thiago'nun oynadığı takımlar şu şekildedir:

Barcelona (2009-2013)

Bayern Münih (2013-2020)

Liverpool (2020-günümüz)

THİAGO PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan 32 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için bugüne dek toplamda 47 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

THİAGO’NUN LİVERPOOL KARNESİ

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon Liverpool forması altında görev alamazken geçen sezon ise 28 maçta görev aldı ve 1 asiste imza attı.

TRABZONSPOR’A İLK KEZ İSPANYOL ORTA SAHA

Bordo-mavili ekip, İspanyol yıldızı kadrosuna katması halinde tarihinde ilk kez orta sahasına İspanyol bir takviye yapmış olacak.







