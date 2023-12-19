Beşiktaş transfer sezonun yaklaşmasıyla birlikte golcü arayışlarına başladı. Vincent Aboubakar’ı gözden çıkaran siyah-beyazlılar Leverkusen’in golcü yıldızı Patrik Schick’i transfer listesine aldı. Bu sezon Bundesliga 'da 8 maçta görev alana Çekyalı yıldız Schick, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Kartal, Çekyalı golcüyü kadrosuna katması halinde 2008’de transfer ettiği Tomas Sivok’un ardından ikinci bir Çekyalı futbolcuyu transfer etmiş olacak. Peki, Patrik Schick kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar.

PATRİK SCHİCK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Patrik Schick, 24 Ocak 1996 doğumlu Çek millî futbolcudur. Şu anda Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giymektedir.

Schick, futbola Sparta Prag altyapısında başladı. 2013-14 sezonunda Sparta Prag ile Çek 1. Ligi, Çek Kupası ve Çek Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

2015 yılında Sampdoria'ya transfer olan Schick, burada iki sezon forma giydi. 2017 yılında Roma'ya transfer olan Schick, burada geçirdiği bir sezonda 10 gol atabildi.

2018 yılında RB Leipzig'e transfer olan Schick, burada iki sezon forma giydi. 2020 yılında Bayer Leverkusen'e transfer olan Schick, buradaki ilk sezonunda 20 gol atarak takımın en golcü oyuncusu oldu.

Schick, Çekya millî futbol takımı formasıyla 53 maçta 26 gol atmıştır. Schick, 1.91 boyunda ve 87 kilogram ağırlığındadır. Sol ayağını kullanmaktadır.

Schick'in oynadığı takımlar şu şekildedir:

Sparta Prag (2013-2015)

Sampdoria (2015-2017)

Roma (2017-2018)

RB Leipzig (2018-2020)

Bayer Leverkusen (2020-günümüz)

PATRİK SCHİCK PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 27 yaşındaki golcü Patrik Schick için bugüne dek toplamda 76 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

THOMAS SİVOK’TAN SONRA İLK

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olan 27 yaşındaki golcü futbolcu için bugüne dek toplamda 76 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Kartal, Çekyalı golcüyü kadrosuna katması halinde 16 yıl aradan sonra ilk kez bir Çekyalı futbolcu transfer etmiş olacak. Siyah-beyazlı ekip, son olarak 2008 yılında savunma oyuncusu Tomas Sivok'u kadrosuna katmıştı.

EURO 2024’E ATTIĞI GOLLE DAMGA VURDU

EURO 2024’te Çekya'nın İskoçya ile oynadığı karşılaşmada forvet oyuncusu Patrik Schick attığı golle maça damga vurmuştu. Mücadelede iki gol atan oyuncunun son attığı gol ise uzun yıllar unutulmayacak türdendi.

Patrik Schick'in attığı muhteşem golü izlemek için TIKLAYIN.



