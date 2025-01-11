Yaklaşık yirmi milyon öğrenci yarıyıl tatili için gün sayıyor. Okulların kapanmasına az bir süre kala öğrenciler ve veliler resmi olarak tatilin ne kadar süreceğini ve tarihleri araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ise okulların tatil olacağı takvimi duyurdu. İşte 2025 yarıyıl (15 tatil) tarihleri...
Karne heyecanı yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyılı için tatil hazırlıklarına şimdiden başladı. Sömestr tatilinin tarihleri de araştırılan konuların başında gelirken, MEB takvimi paylaştı. MEB çalışma takvimine göre, 17 Ocak cuma günü karneler yayınlanacak ve 20 Ocak tarihinde yarıyıl tatili resmen başlamış olacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, NE ZAMAN AÇILACAK?
İkinci dönem ara tatil tarihi ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 7 Nisan Pazartesi başlayacak.
Okullarda 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma karnelerin alınmasıyla tamamlanacak.
17 Ocak ara tatilinde 1. sınıflar karne almayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine "gelişim raporu" verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.