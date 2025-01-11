Karne heyecanı yaklaşıyor. Milyonlarca öğrenci 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyılı için tatil hazırlıklarına şimdiden başladı. Sömestr tatilinin tarihleri de araştırılan konuların başında gelirken, MEB takvimi paylaştı. MEB çalışma takvimine göre, 17 Ocak cuma günü karneler yayınlanacak ve 20 Ocak tarihinde yarıyıl tatili resmen başlamış olacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek. Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.

TYMM doğrultusunda güncellenen müfredat, "beceri temelli" bir yaklaşımı temel alıyor. Yeni yapı; alan becerileri, kavramsal beceriler ve sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dayanıyor. Bu model, "sonuç odaklı ölçme" yönteminin yerine "süreç odaklı ölçmeyi" eğitim sistemine entegre ediyor. Ders kitapları da bu anlayışa uygun olarak düzenlenirken, öğrencilerin gelişim süreçlerini detaylı bir şekilde değerlendiren "bütüncül eğitim yaklaşımı" benimseniyor.