17 Şubat reyting sonuçları çarşamba: Dünün reyting birincisi kim oldu?

17 Şubat 2021 Reyting Sonuçları çarşamba için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek reyting sonuçları ise en çok merak edilenler arasında yerini alıyor. İşte 17 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Çarşamba listesi hakkında detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI ÇARŞAMBA (17 ŞUBAT 2021)

Dünün reyting birincisi kim oldu sorusu araştırılırken, reyting sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da bir hayli merak konusu oldu. 17 Şubat 2021 reyting sonuçları Çarşamba için henüz açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili takibimiz sürüyor. Sonuçların saat 10.00 - 10.30 arasında açıklanması bekleniyor. Haberimizi ziyaret ederek dünün reyting birincisi kim oldu sorusunun yanıtını ve 17 şubat reyting sonuçları Çarşamba ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

Dilerseniz geçen haftanın reyting sonuçları listesine aşağıdan göz atarak, geçen hafta kimin birinci olduğuna bakabilirsiniz. Aynı zamanda makalenin devamında yer alan dün akşamın TV yayın akışı detayına da göz atabilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI ( 10 Şubat 2021)

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1- KURULUŞ OSMAN ATV

2- SADAKATSİZ KANAL D

3- ESRA EROL'DA ATV

4- hava durumu ATV

5- SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

6- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX

7- MUGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

8- KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

9- DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

10- SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1- SADAKATSIZ KANAL D

2- KURULUŞ OSMAN ATV

3- SADAKATSIZ (ÖZET) KANAL D

4- SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX

5- DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR TV8

6- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7- ESRA EROL'DA ATV

8- HAVA DURUMU KANAL D

9- HAVA DURUMU ATV

10- KURULUŞ OSMAN (ÖZET) ATV

TV YAYIN AKIŞI (17 Şubat 2021)

Dün akşam TV'de neler vardı? İşte, 17 Şubat 2021'in TV yayın akışı:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'

22.00 Tosun Paşa 'Türk Filmi'

23.45 Çakallarla Dans 'Türk Filmi'

01.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi'

22.45 Kız Babası 'Türk Filmi'

00.45 7. Koğuştaki Mucize 'Türk Filmi' (Tekrar)

03.15 Kız Babası 'Türk Filmi' (Tekrar)

05.00 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sol Yanım 'Dizi'

00.15 Sonsuzluk Projesi 'Yabancı Film'

03.00 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yüzleşme

19.00 Kanal D Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi'

23.45 Paranormal İşaretler 'Yabancı Film'

01.30 Yüzleşme (Tekrar)

03.30 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Akıncı 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 Düğün 'Türk Filmi'

01.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

03.55 Yerli Belgesel

04.30 Düğün 'Türk Filmi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Yerli Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

17:15 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler