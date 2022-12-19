Altının gram fiyatı yeni haftaya yatay seyirle başladı

Altın, FED yetkililerinden gelen enflasyon kontrol altına alınana dek sıkı para politikasından vazgeçmeyeceklerine dair açıklamalarıyla yatay seyretti. Altının gram fiyatı ne kadar? İşte çeyrek altın, cumhuriyet altın güncel fiyatları.
Gram altın ne kadar?
- Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.075 liradan işlem görüyor.
Çeyrek altın anlık fiyatı ne kadar?
- Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira işlem görmekte.
Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.
Altın ons fiyatı anlık
Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,85 artarak haftayı 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.793 dolardan işlem görüyor.
Altın düşer mi, çıkar mı? Analistlerin gram altın yorumu
- Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) geçen hafta sıkılaşma hızını azaltmasına karşın "şahin" duruşlarını koruduğunu söyledi.
- Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, açıklanan verilerin ekonomilerde zayıflamaya işaret etmesinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.
- Analistler, bugün Almanya'da aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.