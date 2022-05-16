19 Mayıs’ta bankalar tatil mi?

19 Mayıs ve 18 Mayıs tarihlerinde bankaların açık olup olmadığı araştırılıyor. Her yıl Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her sene 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. 19 Mayıs tarihinde bankaların açık olup olmayacağı merak konusu. 19 Mayıs ve 18 Mayıs’ta bankalara tatil mi, açık mı? İşte haberin detaylar...

19 Mayıs’ta bankalara tatil mi?

Bankalarda işlem yapacak olanlar 18 Mayıs günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilirler. 19 Mayıs'ta ise resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. Ancak bankalar 20 Mayıs günü çalışmalarına devam edeceklerdir.

19 Mayıs resmi tatil kaç gün sürecek?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de bir gün resmi tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.