​18 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle 19 Mayıs günü resmi tatil ilan edilecek. Birçok öğrencinin merak ettiği ise 19 Mayıs öncesi 18 Mayısın tatil olup olmayacağı. İşte, milli bayramlardan biri olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi 18 Mart günü okullar tatil mi, yarım gün mü? bütün detaylar...

18 Mayıs tatil mi, yarım gün mü?

18 Mayıs günü yarım gün ve resmi tatil olmayacak. 19 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer alıyor ve sadece bayram günü tatil oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok kutlama ve etkinlik yapılırken, resmi kurum ve kuruluşların yanında özel sektöre de tatil oluyor. Çalışan özel sektör bugün için fazla mesai ücreti alıyor.

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2022 resmi tatil günleri

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

1 Ocak Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

19 Mayıs Perşembe Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

15 Temmuz Cuma Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

30 Ağustos Salı Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi