28 Mayıs 2023 Akdeniz Bölgesi Hatay Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , adayların oy oranları ve aldıkları oy sayısı, 14 mayısta aldıkları oy sayıları ile kıyaslaması anlık olarak Yeni Şafak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sayfasında.

2023 Hatay Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2. Tur Oy Oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Hatay sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek.

AK PARTİ KAÇ GENEL SEÇİM KAZANDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi, kurulduğu günden beri katıldığı seçimlerin tamamında birinci parti olmuş ve katıldığı altı genel seçimin beşinde (2002, 2007, 2011, Kasım 2015 ve 2018) tek başına iktidar olmuştur.

28 Mayıs 2023 Hatay ilçe 2. tur seçim sonuçları ve oy oranları CANLI

TÜRKİYE’DE YAPILAN SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI? 2023 SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2014 - Seçmen sayısı: 55.692.841 / Kullanılan oy: 41.283.627

2018 - Seçmen sayısı 59.367.469 / Kullanılan oy: 51.197.959

2023 - Seçmen sayısı 64.191.285 / Kullanılan oy: 53.993.714

2. TURDA KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

2. turda seçime katılma oranı yüzde 87,04 olarak kayda geçti. Kullanılan oylardan 54 milyon 796 bin 49'u geçerli, 1 milyon 37 bin 104'ü ise geçersiz sayıldı.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

14 Mayıs 2023 Hatay seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Hatay Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Hatay ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Hatay ilimiz, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ildir. Tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve nüfusu ile oldukça zengin bir bölgedir.

Tarihi

Hatay ilimizin tarihi, M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölge, tarihte Hititler, Persler, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle bölgede birçok tarihi eser bulunmaktadır. Hatay ilimiz, 1939 yılında Türkiye'ye katılmıştır.

Coğrafi Özellikleri

Hatay ilimiz, Türkiye'nin güneyinde yer almaktadır. Doğusunda Suriye, batısında Akdeniz, kuzeyinde Osmaniye ve Gaziantep, güneyinde ise Adana illeri bulunmaktadır. İlin yüzölçümü 5.524 km²'dir. İlin en yüksek dağı Nur Dağı'dır. İlde Seyhan ve Asi nehirleri bulunmaktadır. Ayrıca ilimizin kıyı kesimleri, turizm açısından oldukça önemlidir.

İlçeleri

Hatay ilimizin ilçeleri; Altınözü, Antakya, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Payas, Reyhanlı ve Samandağ'dır. Hatay Merkez, ilimizin en büyük ilçesi ve aynı zamanda merkezidir.

Nüfus

2021 yılına göre Hatay ilimizin nüfusu 1.647.606'dır. İlin nüfusu, son yıllarda artış göstermektedir. İlin en kalabalık ilçesi İskenderun'dur. İlde yaşayanların büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. Ayrıca ilde Arap, Ermeni, Rum ve Çerkez gibi azınlıklar da yaşamaktadır.

Hatay ilimiz tarihi, coğrafi özellikleri, ilçeleri ve nüfusu ile oldukça zengin bir bölgedir. İlin tarihi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla zenginleşmiştir. Ayrıca ilimizin coğrafi özellikleri, yüksek dağları, nehirleri, deniz ve doğal güzellikleri de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. İldeki Türk nüfusu, bölgenin kültürel yapısını belirlemektedir. İl, aynı zamanda Suriye sınırında yer almaktadır ve ülkemizin güvenliği açısından stratejik öneme sahiptir.



