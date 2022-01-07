Jandarma bekçi alımı ne zaman 2022?

Bekçi alımı 2022 başvuru tarihleri için dikkatler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. Daha önce 10 bin bekçi alımı yapılabileceği sinyali verilirken İçişleri Bakanlığı'nın personel alımı ilan sayfası için odaklanan adaylar, bekçilik başvuru kılavuzunu beklemeye başladı. Peki, JGM Bekçi alımları ne zaman yapılacak?

JGM BEKÇİ ALIMLARI 2022 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alım ilanı henüz yayınlanmadı bu nedenle alımın gerçekleştirileceği net tarih henüz belli değil. Ancak 2022'nin ilk aylarında alım ilanı için başvuru formunun yayınlanması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak. Alım yapılacak illerin ilanın yayımlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor.

BEKÇİ ALIMI 2022 ARANAN ŞARTLAR NELER?

Bekçi alımı 2022 için şartlar ve koşullar hakkında henüz bir duyuru yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

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1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

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10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak.