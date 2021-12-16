Özgün Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı ne kadar arttı?
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Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı ne kadar arttı?

Engelli bakım maaşı 2022 kaç lira oldu? Asgari ücret zam oranının açıklanması ile engelli maaşlarına yapılacak artış merak konusu oldu. 2022 yılı asgari ücrete göre 2022 engelli maaşları ne kadar olacak? 2022 engelli aylığı kaç lira oldu? İşte 2022 engelli bakım maaşında yaşanacak zam miktarı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Engelli aylığı ne kadar oldu? 2022 engelli maaşı ne kadar arttı?
engelli maaşı 2022

Engelli maaşları asgari ücrette yaşanacak artış ile birlikte değişecek. 2022 asgari ücret zam oranı açıklandı. 2022 yılı net asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu?

2022 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak.

Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?
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Yaşlılık maaşı ne kadar olacak?

ENGELLİ BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİYOR?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

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