Yeni zamlı maaşlar ne zaman yatacak? 2022 zamlı maaşlar hangi ay yatacak?

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla beraber milyonlarca çalışan zamlı maaşların yatacağı o tarihi araştırmaya başladı. 2022 yeni maaşlar ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hangi ay yansıyacak?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret, milyonlarca çalışanın geçim ücreti olmasının yanında, mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi nedeniyle de tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek. 2022 yılı için belirlenen 4 bin 253 TL net asgari ücret 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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EKONOMİ Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:

Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesiminin iştirakiyle belirlenmekte.

Taraflar süreci özveriyle işlettiler.

Bugün gerçekleştirilen 4. toplantıyla nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4000 bin liranın üstünde olması gerektiğini bakanlığa görüş bildirdi. Gerek işçi ve gerek işveren kesimini temsilen taraflar özveriyle bu süreci işlettiler

Yeni asgari ücret 4 bin 253,4 TL

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Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir.

Asgari Ücret artışı son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlere ülkemize hayırlı olsun.

Bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum.

Şu anda bazı sıkıntılar var, bu sıkıntıları da en kısa zamanda aşacağız.

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat belirsizliğine en kısa sürede son vermekte kararlıyız.