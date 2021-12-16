Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte AGİ ücretlerine de zam yapılıyor. Asgari ücret zammı belli oldu.
2022 asgari ücret net en az, 4250 TL olarak açıklandı. Peki, 2022 asgari ücrete AGİ dahil mi?
4253 TL ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ HARİÇ Mİ?
Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı. Net asgari ücret 4253 TL AGİ hariç ücrettir. AGİ rakamları evli, bekra, çocuksuz ve çocuk sayısına göre net asgari ücrete dahil edilecektir. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.
2022 AGİ TABLOSU 2021
- 2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;
- Bekar 268,31TL
- Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
- Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
- Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
- Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
- Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
- Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
- Evli eşi çalışan 268,31 TL
- Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
- Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
- Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
- Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
- Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
AGİ NASIL HESAPLANIYOR?
AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.