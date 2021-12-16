Ekonomi Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?

Asgari ücret son dakika belli oldu. Milyonlarca çalışanın büyük merakla beklediği asgari ücrette yeni rakam açıklandı. 2022 asgari ücretin açıklanmasının ardından AGİ'nin ne kadar olduğu merak ediliyor. Asgari ücretin 4253 TL olarak açıklanmasının ardından AGİ dahil mi? sorusu gündeme geldi. 2022 asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 AGİ ne kadar? 4253 TL AGİ hariç mi AGİ dahil asgari ücret mi? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücrete AGİ dahil mi? 4253 TL AGİ dahil toplam ücret mi?
agi dahil mi hariç mi

Asgari ücrete yapılan zam ile birlikte AGİ ücretlerine de zam yapılıyor. Asgari ücret zammı belli oldu.

2022 asgari ücret net en az, 4250 TL olarak açıklandı. Peki, 2022 asgari ücrete AGİ dahil mi?

4253 TL ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ HARİÇ Mİ?

Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldı. Net asgari ücret 4253 TL AGİ hariç ücrettir. AGİ rakamları evli, bekra, çocuksuz ve çocuk sayısına göre net asgari ücrete dahil edilecektir. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen asgari ücreti açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştiriliyor.

Asgari ücret görüşmelerinde geçen hafta TİSK'in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda net bir uzlaşma çıkmamıştı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 3 konuda mutabakata varıldığı belirtilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak bugünkü toplantının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 825 lira

2021 yılı asgari ücreti, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.


2022 AGİ TABLOSU 2021

  • 2021 yılında uygulanan AGİ ücretleri ise şu şekilde;
  • Bekar 268,31TL
  • Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
  • Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
  • Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
  • Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
  • Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
  • Evli eşi çalışan 268,31 TL
  • Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
  • Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
  • Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
  • Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
  • Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması
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AGİ NASIL HESAPLANIYOR?

AGİ çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır, medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarda ödenir. Ücretsiz izne ayrılanlar asgari geçim indiriminden yararlanamıyor.

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