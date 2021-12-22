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2022 Hicri Yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı hangi gün?

Hicri yılbaşının yeni yılda hangi gün olacağı merak ediliyor. 2022 yılı dini günler takvimi belli oldu. İslam aleminin sene dönümü olan hicri yılbaşının ne zaman olacağı merak ediliyor. Hicri yılbaşı ile aynı zamanda hicri takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının da ne zaman başlayacağı müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2022 Hicri yılbaşı ne zaman?Hicri yılbaşı hangi gün olacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Hicri Yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı hangi gün?
HİCRİ YILBAŞI 2022

Hz Muhammed'in (S.A.V) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gün olarak kabul gören Hicri yılbaşının, ne zaman olduğu merak konusu oldu. Hicri yılbaşı İslam dünyası için ayrı bir öneme sahip. 2022 yılında hicri yılbaşı ne zaman?

2022 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicrî takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimi. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır.

Hicri Yılbaşı 30 Temmuz 2022 yılında kutlanacak.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer'in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

Müslümanlar için bir milat olan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, irfana ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah rızası için; anadan, babadan, evlattan, yardan, diyardan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsü; Yüce dinimizin rahmet yüklü mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır. Öyle ki tebliğ hicreti doğurmuş, hicret ise tebliği yoğurmuştur. Kısaca hicret Müslümanlar için bir milattır.

Hicret, Allah yolunda fedakârlığın, yardımlaşmanın kardeşliğin zirvesidir.

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