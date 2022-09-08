Özgün 2022 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı
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2022 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Lisans mezunlarının gireceği 2022 KPSS genel yetenek ve genel kültür sınavları giriş yerleri açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül'de gerçekleşecek 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların okul, salon, sıra bilgilerinin yer aldığı sınava giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama:

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama: ÖSYM KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir?
2022 KPSS sınav giriş belgesi

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar ise 14.00'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.

  • 2022 KPSS sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayın

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Bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti.

ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.

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