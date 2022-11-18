Noterler Cumartesi Pazar Açık mı?

Milyonlarca insana hizmet veren noterler gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleşen işlemleri resmiyete bağlayarak evraklarla belgeleyen yerler olarak bilinmektedir. Bu noktada, noter açılış kapanış saati ve hafta sonu çalışma bilgisi önem arz ediyor. Vatandaşlar noterlerin hafta sonu çalışıp çalışmadığı hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar.

NOTERLER CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre zarfında açık olur. Dolayısıyla noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Ancak nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

REKLAM

BURADAN TIKLAYARAK il il Türkiye’nin her yerinde nöbetçi noterleri bulabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerde fiyat tarifesi, hafta içi noter işlemleri ile aynıdır.

NOTERLER HANGİ KURUMA BAĞLI?

Noterler, Adalet Bakanlığı'na bağlı adalet müfettişlerinin, Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği'nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterirler.