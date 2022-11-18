Özgün Noterler Cumartesi Pazar Açık mı?
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Noterler Cumartesi Pazar Açık mı?

Vatandaşların tapu, alım-satım, tescil ve vekaletname gibi işlemlerini yaptığı noterler, hafta içi mesaiye 09:00'da başlar ve öğle arası olan 12:00'a veya 12:30'a kadar çalışmaya devam eder. Öğleden sonra ise 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam etmektedir. Peki noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı? İşte tüm detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Noter Çalışma Saatleri: Noterler saat kaça kadar açık?
Noter çalışma saatleri

Milyonlarca insana hizmet veren noterler gerçek ve tüzel kişiler arasında gerçekleşen işlemleri resmiyete bağlayarak evraklarla belgeleyen yerler olarak bilinmektedir. Bu noktada, noter açılış kapanış saati ve hafta sonu çalışma bilgisi önem arz ediyor. Vatandaşlar noterlerin hafta sonu çalışıp çalışmadığı hakkında araştırmalarda bulunuyor. İşte detaylar.

NOTERLER CUMARTESİ PAZAR ÇALIŞIYOR MU?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre zarfında açık olur. Dolayısıyla noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Ancak nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

NÖBETÇİ NOTERLER KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden il ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

BURADAN TIKLAYARAK il il Türkiye’nin her yerinde nöbetçi noterleri bulabilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerde fiyat tarifesi, hafta içi noter işlemleri ile aynıdır.

NOTERLER HANGİ KURUMA BAĞLI?

Noterler, Adalet Bakanlığı'na bağlı adalet müfettişlerinin, Cumhuriyet savcılarının ve Türkiye Noterler Birliği'nin gözetim ve denetimi altında faaliyet gösterirler.

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