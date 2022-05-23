TEKNOFEST 2022 nerede, hangi tarihte yapılacak?

TEKNOFEST 2022 için geri sayım başladı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2022 TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca TEKNOFEST festivali bu yıl ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da da gerçekleştirilecek.

AZERBAYCAN TEKNOFEST NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.

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TEKNOFEST 2022 NEREDE DÜZENLENECEK?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.

TEKNEFEST ETKİNLİKLERİNİN AMACI NEDİR?

Türkiye’nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı, “Milli Teknoloji Hamlesi”nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi ’ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 39farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır.

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TEKNOFEST'E KATILMAK ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.