Özgün TEKNOFEST 2022 nerede, hangi tarihte yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

TEKNOFEST 2022 nerede, hangi tarihte yapılacak?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalidir. 2022 TEKNOFEST festivali ile ilgili ayrıntılar merak kazandı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, TEKNOFEST etkinlikleri 2022 yılında nerede düzenlenecek? İşte konuya ilişkin detaylar..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 TEKNOFEST nerede, ne zaman yapılacak? TEKNOFEST etkinliklerine katılmak ücretli mi, ücretsiz mi?
TEKNOFEST 2022

TEKNOFEST 2022 için geri sayım başladı. Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl yine binlerce kişiye ev sahipliği yapacak. TEKNOFEST'in bu yıl ne zaman ve nerede düzenleneceği ise, etkinliğe katılmak isteyen birçok kişi tarafından merak ediliyor.

2022 TEKNOFEST ETKİNLİKLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Ayrıca TEKNOFEST festivali bu yıl ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da da gerçekleştirilecek.

AZERBAYCAN TEKNOFEST NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST 2022 NEREDE DÜZENLENECEK?

30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.

TEKNEFEST ETKİNLİKLERİNİN AMACI NEDİR?

Türkiye’nin teknolojik alanlarda yetkinliğini geliştirmesi ve söz sahibi olabilmesi için gerekli paradigmik değişimin şüphesiz en önemli ayağını, toplumun milli teknoloji geliştirme süreçlerine olan desteğinin artırılması ve ilgili alanlarda yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda toplumun her bir bireyinin aynı ideal ve heyecan ile ülkemizin kabiliyetlerine, gücüne ve geleceğine olan inancı, “Milli Teknoloji Hamlesi”nin zeminini oluşturmaktadır. Bu hedefe ulaşabilmenin ön koşullarından birisi ise dünyada yüksek teknoloji projelerinin lokomotifi kabul edilen havacılık ve uzay alanlarında söz sahibi olabilmektir. TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen fuar etkinlik alanları, uçuş gösterileri, seminerler ve aktiviteler ile toplumun her kesiminin Milli Teknoloji Hamlesi ’ne olan ilgilerinin artırılması hedeflenmiştir. Bu faaliyetler ile birlikte bu sene 39farklı kategoride düzenlenecek olan teknoloji yarışmalarıyla da ülkemizin yetişmiş nitelikli insan kaynağına katkı sunulması amaçlanmıştır.

TEKNOFEST'E KATILMAK ÜCRETLİ Mİ, ÜCRETSİZ Mİ?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ve Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ni ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.

Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
FOTOĞRAF 12
Title
Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.
Title
BAKÜ'DE DÖRT GÜN BOYUNCA DOP DOLU GEÇECEK TEKNOFEST<br><br>Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.
Title
TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.
Title
Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.
Title
5 BİN YARIŞMACI BAŞVURDU<br><br>Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı.
Title
TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250’den fazlası finale kaldı.
Title
TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.
Title
\"İKİ DEVLET TEK MİLLET\" VE TEKNOFEST<br><br>76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.
Title
Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.
Title
Title
Title
Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ilk kez yurtdışında Azerbaycan'da gerçekleştiriliyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında Bakü Crystal Hall ve Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Parkta düzenlenecek festival uzay, teknoloji ve havacılık tutkunlarını bir araya getirecek.

Bu yaz maskeden kurtulacağız

'Bu yaz
maskeden kurtulacağız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu.
Yarın hesaplara yatıyor

Yarın hesaplara yatıyor

​Tarım ve Orman Bakanı güzel haberi sosyal medyadan duyurdu.
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğanın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı

Engel tanımıyorlar: ​Havada, karada, denizde ve her yerde.

​İran'da facia: Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

'Vefat eden eşini yalnız bırakmamak' için ayrılmıyor.
Sınır kentleri toz kapladı

Sınır kentleri toz kapladı

​Yetkililerden 'dışarı çıkmayın' uyarısı.

Sevgisini sokağa kadar taşıdı, Cumhurbaşkanını davet ediyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Gölcük Tersanesindeki törende konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.