ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır, nasıl değiştirilir? Aday şifresi alma ve yenileme işlemi

2022 YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM sistemine giriş için araştırmaları hızlandırdı. Şifresini unutan adaylar, sisteme giriş için ne yapması gerektiğini ve şifrelerini nasıl yenileyebileceğini merak ediyor. Peki ÖSYM giriş şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS ADAY ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR, ALINIR?

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için şu adımlar izleniyor:

ÖSYM aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR NE YAPABİLİR?

Kişisel şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

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Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ekte yer alan ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTANLAR NE YAPMALI?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.