YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı! 2022 YKS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama sayfası...

Üniversite yerleştirmelerine ilişkin YKS tercih sonuçları, yeni haftanın ilk gününde odak noktasıydı. Milyonlarca aday puanlarını göz önünde bulundurarak belirlenen tarihler aralığında ÖSYM aracılığı ile tercihlerini tamamladı. Hal böyleyken sonuçların açıklanacağı o tarih için de geri sayım başladı. Beklenen açıklama ise az önce geldi. “2022 YKS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır?” sorusu ise bu noktada yanıt aramaya başladı.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları bugün adayların erişimine açıldı.

ÖZGÜN YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS tercih sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

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YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlandığı zaman habere eklenecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2022 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Bir yükseköğretim kurumu ve bölümüne yerleşen adaylar üniversiteye kayıt hakkı kazanacak.

YÖK açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.