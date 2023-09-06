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İlk ara tatil için geri sayım! Kasım ara tatili ne zaman 2023?

Kasım ara tatili için binlerce ve öğrenci bir haftalık tatil yapıyor. Okullarda yaz tatilinden sonra Kasım ayında ilk ara tatil uygulanıyor. 2023-2024 eğitim-öğretim takvimi ile birlikte ilk ara tatil, yarıyıl tatili ve yaz tatili tarihleri netlik kazandı. Kasım ara tatili bu yıl hangi tarihte? İşte, 2023 MEB takvimi ile okullarda ilk ara tatil olan Kasım ara tatil tarihi...

10:44 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kasım ara tatili

Kasım ara tatili

Kasım ayı içerisinde ilk ara tatil gerçekleştirilecek. Bir haftalık ara tatil öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB 2023-2024 takvimine göre ara tatil tarihleri...

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak.

5 TATİL( YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?

2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) gerçekleştirilecek.

19 Ocak 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 15 gün sürecek olan Yarıyıl Tatiline başlayacaklar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

2. DÖNEM ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?

08 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminin ikinci ara tatili olacak.

10-12 Nisan tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk geliyor olmasıyla öğrenciler Nisan ara tatilini iki gün yapacaklar.

2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.

2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.


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