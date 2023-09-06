Kasım ara tatili
Kasım ayı içerisinde ilk ara tatil gerçekleştirilecek. Bir haftalık ara tatil öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. MEB 2023-2024 takvimine göre ara tatil tarihleri...
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN 2023?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında olacak.
5 TATİL( YARIYIL TATİLİ) NE ZAMAN?
2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminde 22 Ocak 2024 - 2 Şubat 2024 tarihleri arasında yarıyıl tatili (15 tatil) gerçekleştirilecek.
19 Ocak 2024 Cuma günü karnelerini alacak olan öğrenciler 15 gün sürecek olan Yarıyıl Tatiline başlayacaklar. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
2. DÖNEM ARA TATİL TARİHİ NE ZAMAN?
08 - 12 Nisan 2024 tarihleri arasında 2023-2024 Eğitim Öğretim Döneminin ikinci ara tatili olacak.
10-12 Nisan tarihlerinin Ramazan Bayramı'na denk geliyor olmasıyla öğrenciler Nisan ara tatilini iki gün yapacaklar.
2024 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023-2024 eğitim öğretim yılının 14 Haziran 2024 Cuma günü sona ermesiyle yaz tatili başlayacak.
2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.