AÖF ikinci dönem sınavı olarak da bilinen bahar yarıyılı sınav tarihleri belli oldu. Yayımlanan akademik takvime göre öğrenciler vize ve dönem sonu sınavlarına katılacak. AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Mart tarihinde sona erdi. Kayıt yaptırmayan öğrenciler, sınavlara katılamayacak.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Yaz okulu sınavları ise 19 Ağustos 2023 günü gerçekleştirilecek.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemi akademik takvimini yayımladı. Buna göre öğrenciler, Nisan ayında ara sınavlara, Mayıs ayının sonunda ise dönem sonu (final) sınavlarına katılacak. Detaylı takvim aşağıda yer almaktadır.

Son olarak pandemi döneminde Açıköğretim sınavları online olarak internet üzerinden gerçekleştirildi. Öğrenciler sınavlara AÖF çevrimiçi sınav sisteminden katıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren sınavlar yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası diğer üniversiteler ile birlikte Anadolu Üniversitesi’de uzaktan eğitime geçiş yaptı. Henüz Açıköğretim Fakültesi sınavlarının yüz yüze mi yoksa online sınav mı yapılacağı açıklanmadı.

Anadolu Üniversitesi’nin konuyla ilgili kararını en geç Nisan ayı başında açıklaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.







