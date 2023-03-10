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MEB 2. dönem AÖL sınav tarihleri

Açık Lise sınav tarihleri için geri sayım başladı. Lise öğrenimini açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin gözü AÖL sınavları ne zaman? sorusuna çevrildi. AÖL sınav tarihleri 2023 MEB takvimi ile belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Açık Lise AÖL sınavlarının online olup olmayacağı sorgulanıyor. 2022-2023 MEB takvimi ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri hakkında bilgiler...

15:24 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri

Açık lise (AÖL) 2. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan AÖL sınavları için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, AÖL sınavları ne zaman, tarih belli oldu mu?

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz 2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı güncel sınav takvimi açıklandığında detaylar eklenecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapmıştı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılmaz. Sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilir ve sınav süresi 25 dakika olarak belirlenmiştir.

Online sınavlar Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Bakanlık tarafından açıklanan sınav takvimine göre öğrenciler hareket eder.



#aöl
#açık öğretim lisesi
#aöl sınav tarihi
17 dakika önce
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MEB 2. dönem AÖL sınav tarihleri
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