Bekçi alımı sonuçları
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 18 Ocak – 3 Şubat'ta yapılmıştı. Bekçi alımı sürecinin ayrıntıları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan ediliyor. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Ön başvuru sonuçları için henüz tarih verilmedi.
BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI
İSTANBUL 740
İZMİR 100
TEKİRDAĞ 55
MUĞLA 50
VAN 40
DİYARBAKIR 25
GAZİANTEP 15
EDİRNE 15
ISPARTA 15
TUNCELİ 15
IĞDIR 15
YALOVA 15
ARDAHAN 15
MARDİN 15
SİİRT 10
HAKKARİ 10
ŞIRNAK 10
AĞRI 10
ÇANKIRI 10
ÇANAKKALE 10
NEVŞEHİR 10
AKSARAY 10
YOZGAT 10
BİTLİS 10
ERZİNCAN 10
KİLİS 10
BEKÇİ OLMA ŞARTLARI
Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.