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1250 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

EGM, 1250 erkek Çarşı ve Mahalle bekçisi alımı yapacağını duyurmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 1250 personelin başvuruları 18 Ocak – 23 Şubat tarihleri arasında yapıldı. 26 il için toplamda 1250 erkek bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı 2023 başvuru sonuçları için gözler EGM PA’dan gelecek son dakika açıklamasında!

12:14 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bekçi alımı sonuçları

Bekçi alımı sonuçları

2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları 18 Ocak – 3 Şubat'ta yapılmıştı. Bekçi alımı sürecinin ayrıntıları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan ediliyor. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Ön başvuru sonuçları için henüz tarih verilmedi.

BEKÇİ ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

İSTANBUL 740

İZMİR 100

TEKİRDAĞ 55

MUĞLA 50

VAN 40

DİYARBAKIR 25

GAZİANTEP 15

EDİRNE 15

ISPARTA 15

TUNCELİ 15

IĞDIR 15

YALOVA 15

ARDAHAN 15

MARDİN 15

SİİRT 10

HAKKARİ 10

ŞIRNAK 10

AĞRI 10

ÇANKIRI 10

ÇANAKKALE 10

NEVŞEHİR 10

AKSARAY 10

YOZGAT 10

BİTLİS 10

ERZİNCAN 10

KİLİS 10

BEKÇİ OLMA ŞARTLARI

Adayların en az lise ve dengi okul mezunu olması, en az 167 santimetre boyunda olması, beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla askerliğini yapmış olması, 31 yaşından gün almamış olması, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü itibarıyla son 1 yıldır veya daha fazla süredir ikamet ediyor olması gerekiyor.



#bekçi alımı
#bekçi alımı sonuçları
#egm
#bekçi alımı 2023
1 saat önce
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1250 bekçi alımı sınav sonuçları açıklandı mı?
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