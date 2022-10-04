Arabuluculuk ücret tarifesi 2023 Resmî Gazete’de yayınlandı! Arabuluculuk ücret tarifesi 2023 belli oldu. Adalet Bakanlığınca, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuğa ilişkin 2023 yılı ücret tarifesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek. Peki aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk saat başına ne kadar oldu? İşte 2023 Arabuluculuk ücret yeni tarifesi.

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