Özgün Arabuluculuk ücret tarifesi 2023 Resmî Gazetede yayınlandı
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Arabuluculuk ücret tarifesi 2023 Resmî Gazete’de yayınlandı!

Arabuluculuk ücret tarifesi 2023 belli oldu. Adalet Bakanlığınca, özel hukuk uyuşmazlıklarında uygulanan arabuluculuğa ilişkin 2023 yılı ücret tarifesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ticari uyuşmazlıklarda 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek. Peki aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk saat başına ne kadar oldu? İşte 2023 Arabuluculuk ücret yeni tarifesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 arabuluculuk asgari ücret tarifesi ne kadar? Arabuluculuk başvuru ücreti kaç lira?
Arabuluculuk asgari ücret tarifesi ne kadar 2023?

Adalet Bakanlığı, arabuluculuğa ilişkin 2023 yılı ücret tarifesine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi ne kadar oldu?

  • 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, konusu para olmayan veya para ile değerlendirilmeyen 2 kişinin taraf olduğu aile hukuku, işçi/işveren ve tüketici uyuşmazlıklarında bir saat için taraf başına 400, 3 ile 5 kişinin taraf olması haline ise taraf sayısı gözetmeksizin 840 lira arabuluculuk ücreti ödenecek.

Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk ücreti ne kadar?

  • Ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu işlemlerde saat ücreti 780 lira olacak. Taraf sayısının 3 ile 5 kişi olmasında ise taraf sayısı gözetilmeksizin 1600 lira ödenecek.

Hukuki uyuşmazlık arabuluculuk asgari ücreti ne kadar?

  • Diğer tür uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olduğu durumlarda saatlik ücret 480 lira olacak. Konusu para olan veya para ile değerlendirilen hukuki uyuşmazlıklarda ise üzerinde anlaşılan miktarın ilk 100 bin liralık kısmı için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6, birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9'u ücret olarak belirlenecek.


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