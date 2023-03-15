MEB tarafından bu yıl 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki başvuru kılavuzu erişime açıldı. LGS başvurusu merkezî olarak bakanlık tarafından yapılacak, sınav giriş belgesi 26 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

2023 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Özer’den LGS açıklaması geldi. Bakan Özer; “Liselere Geçiş Sınavı 4 Haziran’da yapılacak” dedi.

LGS BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

LGS başvurusu 3 Nisan – 13 Nisan tarihleri arasında merkezî olarak bakanlık tarafından yapılacak. (Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen illerde -Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa- kayıtlı öğrenciler hariç)

SINAV GİRİŞ BELGESİ 26 MAYIS’TA

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin 8’inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

Resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8’inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler, 3 Nisan 2023’ten itibaren merkezi sınav başvurularına dair bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görebilecekler.

Başvuru işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden bilgileri güncel olmayan öğrenciler, bu durumu, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine bildirecek. Okul müdürlükleri, öğrencilerin bilgilerini (fotoğraf, MERNİS-nüfus kayıtları, zorunlu yabancı dil, muafiyet durumları, denklik kayıtları, sınav tedbir hizmeti gibi) 13 Nisan 2023’e kadar kontrol ederek gerekli güncelleme işlemlerini tamamlayacak. Öğrencilerin elektronik ortamdaki bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlükleri sorumlu olacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, 26 Mayıs’ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nden ilan edilecek.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs’tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

Nakil, zorunlu ikamet değişikliği, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi mücbir sebepten başka illerde bulunan öğrencilerin velileri, öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine 30 Mayıs’a kadar başvuru yapacak.

Dilekçeler, sınav öncesinde oluşturulacak Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacak.

Doğal afet, karantina, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30’da, ikinci oturumu ise saat 11.30’da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran’da “https://www.meb.gov.tr” internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi, posta yoluyla gönderilmeyecek.







