Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi başladı! İşte 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeler ve rakipler

Ziraat Türkiye Kupası'nın kura çekimi başladı! İşte 2024-2025 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu eşleşmeler ve rakipler

14:1215/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, bugün (15 Ekim Salı) gerçekleşecek. iraat Türkiye Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) web sitesinden takip edilebilir. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi sonuçları, eşleşen takımlar haberimizde.

ZTK kura çekimi hakkındaki detaylar araştırılıyor. Kura çekimi hakkında detaylı bilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) web sitesinden takip edilebilir. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

14.00 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları kura çekimi gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.



#ziraat türkiye kupası
#ztk
#ziraat türkiye kupası eşleşmeleri
#ziraat türkiye kupası rakipler

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik zamlandı mı, artacak mı?