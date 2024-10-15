Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi, bugün (15 Ekim Salı) gerçekleşecek. iraat Türkiye Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) web sitesinden takip edilebilir. Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi sonuçları, eşleşen takımlar haberimizde.
ZTK kura çekimi hakkındaki detaylar araştırılıyor. Kura çekimi hakkında detaylı bilgi, Ziraat Türkiye Kupası'nın resmi sosyal medya hesaplarından ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) web sitesinden takip edilebilir. Peki, ZTK kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
14.00 Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakaları kura çekimi gerçekleşecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakalarının kura çekimi bugün saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.