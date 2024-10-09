Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup lideri Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup lideri Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.
Bursaspor ilk turda Bozüyük Vitraspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etmişti.
Uşak temsilcisi ise kupada ilk turda evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükselmişti.
UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Armağan Çıbık yönetecek.