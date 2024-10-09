Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor tur peşinde

13:079/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bursaspor
Bursaspor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup lideri Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Ekim Perşembe günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Bursaspor deplasmanda TFF 3. Lig 2. Grup lideri Uşakspor ile karşı karşıya gelecek.


Bursaspor ilk turda Bozüyük Vitraspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etmişti.


Uşak temsilcisi ise kupada ilk turda evinde 1922 Konyaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükselmişti.


UŞAKSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uşakspor - Bursaspor maçı 10 Ekim Perşembe günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Armağan Çıbık yönetecek.





#Bursaspor
#Uşakspor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul müşterek arsalarda son duruma ilişin TOKİ’den açıklama geldi